Como trocar dados: um DLL para o MQL5 em 10 minutos

Por falar nisso, não há muitos desenvolvedores que lembram exatamente como escrever uma simples biblioteca DLL e quais são os recursos dos diferentes sistemas de ligação.



Usando vários exemplos, vou tentar mostrar todo o processo da criação de um simples DLL em 10 minutos, bem como discutir alguns detalhes técnicos da nossa implementação de ligação. Vamos usar o Visual Studio 2005/2008; suas versões Express são gratuitas e podem ser baixadas no site da Microsoft.

1. Criação de um projeto de DLL em C++ no Visual Studio 2005/2008



Execute o Win32 Application Wizard usando o menu 'File -> New', selecione o tipo de projeto como 'Visual C++', escolha o template 'Win32 Console Application' e defina o nome do projeto (por exemplo, 'MQL5DLLSamples'). Escolha um diretório raiz para armazenar 'Location' de projeto, ao invés do padrão oferecido, desative a caixa de opção de 'Create directory for solution' e clique em' OK':



Fig. 1. Win32 Application Wizard, criação de projeto DLL



No próximo passo, pressione "Next" para ir para a página de configurações:



Fig. 2. Win32 Application Wizard, configurações do projeto



Na página final, selecione o tipo de aplicativo 'DLL', deixando outros campos vazios como estão e clique em 'Finish'. Não defina a opção 'Export symbols', se não quiser remover o código de demonstração adicionado automaticamente:



Fig. 3. Win32 Application Wizard, Configuração da aplicação



Como resultado você terá um projeto vazio:



Fig. 4. O projeto DLL vazio preparado pelo Assistente



Para simplificar o teste, é melhor especificar nas opções 'Output Directory' a saída de arquivos DLL diretamente para as '...\MQL5\Libraries' do terminal de cliente - mais adiante, economizará mais tempo:



Fig. 5. Diretório de saída DLL





2. Preparando para adicionar funções



Adicionar macro '_DLLAPI' no final do arquivo stdafx.h, para que você possa descrever funções exportadas de um modo conveniente fácil:

#pragma once #include "targetver.h" #define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers #include #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport)

As funções importadas DLL exigidas no MQL5 devem ter a convenção de chamada stdcall e cdecl. Embora stdcall e cdecl difiram na forma de extração de parâmetros de um pilha, o ambiente runtime do MQL5 pode usar de forma segura ambas versões devido ao wrapper especial das chamadas do DLL.



O compilador C++ utiliza __cdecl de chamada por padrão, mas eu recomendei especificar explicitamente o modo __stdcall para funções exportadas.



Uma função de exportação escrita corretamente deve ter o seguinte formato:

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }

Em um programa MQL5, a função deve ser definida e chamada como a seguir:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double);

Após a compilação do projeto, este stdcall será exibido na tabela de exportação como _fnCalculateSpeed@8, onde o compilador adiciona um underline e número de bytes, transmitidos através do empilhamento. Tal decoração permite controlar melhor a segurança das chamadas de funções DLL devido ao fato de que o chamador sabe exatamente quantos (mas não do tipo!) de dados que devem ser colocados no empilhamento.

Se o tamanho final do bloco de parâmetros tiver um erro na descrição de importação da função DLL, a função não será chamada, e a nova mensagem aparecerá no jornal: 'Não foi possível encontrar'CrashTestParametersStdCall' em 'MQL5DLLSamples.dll'. Em tais casos, é necessário verificar cuidadosamente todos os parâmetros tanto no protótipo da função como na fonte DLL.

_DLLAPI int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }



3. Métodos para passar parâmetros e trocar dados



A busca pela descrição simplificada sem decoração é usada para compatibilidade no caso da tabela de exportação não conter o nome completo da função. Nomes comosão criados se as funções forem definidas no formato__cdecl.

Vamos considerar diversas variantes de parâmetros passados:



Recebimento e passagem de variáveis simples

O caso das variáveis simples é fácil - elas podem ser passadas pelo valor ou pela referência usando &.

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } Chamada do MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); A saída é:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Time 16 msec, int : - 752584127 double : 17247836076609 Recebimento e passagem de um banco de dados com preenchimento de elementos

Ao contrário de outros programas MQL5, a passagem de banco de dados é realizada através da referência direta para o buffer de dados sem acesso a informações exclusivas sobre dimensões e tamanhos. é por isso que a dimensão e tamanho do banco de dados devem ser passados separadamente.

_DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } Chamada do MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); #import int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); A saída é:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Array: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Passagem e modificação de cadeias

As cadeias unicode são passadas usando referências diretas a seus endereços de buffer sem passar qualquer informação adicional.

_DLLAPI void fnReplaceString( wchar_t *text, wchar_t *from, wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text==NULL || from==NULL || to==NULL) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; search for substring if ((cp=wcsstr(text,from))==NULL) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof ( wchar_t )); } Chamada do MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string text, string from, string to); #import string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); O resultado é:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Replace: Uma raposa pequena e marrom pula por cima de um cão preguiçoso O resultado é que a linha não tinha mudado! Este é um erro comum de iniciantes quando enviam cópias de objetos (uma cadeia é um objeto), ao invés de referir-se a eles. A cópia da string 'text' foi automaticamente criada que foi modificada no DLL, e depois foi removida automaticamente se afetar a original.



Para remediar essa situação, é necessário passar uma string por referência. Para fazê-lo, basta modificar o bloco de importação, adicionando & ao parâmetro "texto":

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string & text, string from, string to); #import Após a compilação e início vamos obter o resultado correto:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 58 : 31 Replace: Um gato pequeno e marrom pula por cima de um cão preguiçoso

4. Captura de exceções em funções DLL



Para evitar que o terminal trave, cada chamada DLL é protegida automaticamente pelo Unhandled Exception Wrapping. Este mecanismo permite proteger da maioria dos erros padrão (erros de acesso à memória, divisão por zero, etc.).



Para ver como o mecanismo funciona, vamos criar o seguinte código:



_DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

e chamá-lo do terminal de cliente:



#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnCrashTest( int arr); #import fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" );

Como resultado, ele vai tentar escrever para o endereço zero e gerar uma exceção. O terminal do cliente vai capturá-lo, registrá-lo ao lançamento e continuar o seu trabalho:



MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Access violation write to 0x00000000

5. Pacote de chamada DLL e perda de velocidade sobre chamadas



Como já descrito acima, todas as chamadas de funções DLL são envoltas em um pacote especial, a fim de garantir a segurança. Esta ligação mascara o código básico, substitui o empilhamento, suporta acordos stdcall/cdecl e monitora exceções dentro das funções chamadas.



Este volume de trabalhos não leva a um atraso significativo da função chamada.



6. A construção final

Vamos recolher todos os exemplos acima de funções DLL em arquivo 'MQL5DLLSamples.cpp' e exemplos MQL5 no script 'MQL5DLL Test.mq5. O projeto final para o Visual Studio 2008 e o script em MQL5 estão anexos ao artigo.



#include "stdafx.h" // _DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } _DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } _DLLAPI void fnReplaceString(wchar_t *text,wchar_t *from,wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text== NULL || from== NULL || to== NULL ) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; if ((cp=wcsstr(text,from))== NULL ) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof (wchar_t)); } _DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); void fnReplaceString( string text, string from, string to); void fnCrashTest( int arr); #import void OnStart() { int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" ); }

Obrigado pelo seu interesse! Estou pronto para responder a quaisquer perguntas.

