Come Scambiare i Dati: Una DLL per MQL5 in 10 minuti

In effetti, non sono molti gli sviluppatori che ricordano esattamente come scrivere una semplice libreria DLL e quali sono le caratteristiche del collegamento di sistemi diversi.



Usando diversi esempi, cercherò di mostrare l'intero processo di creazione della semplice DLL in 10 minuti, oltre a discutere alcuni dettagli tecnici della nostra implementazione vincolante. Useremo Visual Studio 2005/2008; le sue versioni Express sono gratuite e possono essere scaricate dal sito Web Microsoft.

1. Creazione di un progetto DLL in C++ in Visual Studio 2005/2008



Eseguire la procedura guidata dell'applicazione Win32 utilizzando il menu "File -> Nuovo", selezionare il tipo di progetto come "Visual C++", scegliere il modello "Applicazione console Win32" e definire il nome del progetto (ad esempio, "MQL5DLLSamples"). Selezionare una directory principale per la memorizzazione del progetto "Posizione", invece di quella offerta di default, disabilitare la casella di controllo "Crea directory per soluzione" e fare clic su "OK":



Fig. 1. Win32 Application Wizard, creazione del progetto DLL



Nel passaggio successivo premere 'Next' per andare alla pagina delle impostazioni:



Fig. 2. Win32 Application Wizard, impostazioni del progetto



Nella pagina finale, seleziona il tipo di applicazione "DLL", lasciando vuoti gli altri campi così come sono, e fai clic su "Finish". Non impostare l'opzione "Esporta simboli", se non vuoi rimuovere il codice dimostrativo aggiunto automaticamente:



Fig. 3. Creazione guidata applicazione Win32, impostazioni Applicazione



Di conseguenza avrai un progetto vuoto:



Fig. 4. Il progetto DLL vuoto preparato da Wizard



Per semplificare i test, è meglio specificare nelle opzioni 'Output Directory' l'output dei file DLL direttamente in '...\MQL5\Libraries' del terminale client - inoltre, ti farà risparmiare molto tempo:



Fig. 5. Directory di output della DLL





2. Preparazione all'Aggiunta di Funzioni



Aggiungi la macro '_DLLAPI' alla fine del file stdafx.h, in modo da poter descrivere comodamente e facilmente le funzioni esportate:

#pragma once #include "targetver.h" #define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers #include <windows.h> #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport)

Le chiamate di funzioni importate dalla DLL in MQL5 dovrebbero avere la convenzione di chiamata stdcall e cdecl. Sebbene stdcall e cdecl differiscano nelle modalità di estrazione dei parametri da uno stack, l'ambiente di runtime MQL5 può utilizzare in sicurezza entrambe le versioni grazie allo speciale wrapper delle chiamate DLL.



Il compilatore C++ usa __cdecl chiamando per impostazione predefinita, ma consiglio di specificare esplicitamente la modalità __stdcall per le funzioni esportate.



Una funzione di esportazione scritta correttamente deve avere la seguente forma:

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }

In un programma MQL5, la funzione dovrebbe essere definita e chiamata come segue:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double);

Dopo la compilazione del progetto, questa stdcall verrà visualizzata nella tabella di esportazione come _fnCalculateSpeed@8, dove il compilatore aggiunge un carattere di sottolineatura e il numero di byte, trasmessi attraverso lo stack. Tale decorazione permette di controllare meglio la sicurezza delle chiamate di funzioni DLL a causa del fatto che il chiamante sa esattamente quanti (ma non il tipo di!) dati che dovrebbero essere inseriti nello stack.

Se la dimensione finale del blocco di parametri ha un errore nella DLL descrizione dell'importazione della funzione, la funzione non verrà chiamata e il nuovo messaggio apparirà sul journal: 'Cannot find 'fnCrashTestParametersStdCall' in 'MQL5DLLSamples.dll'. In questi casi è necessario controllare attentamente tutti i parametri sia nel prototipo della funzione che nella sorgente della DLL.

_DLLAPI int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }



3. Metodi per Passare Parametri e Scambiare Dati



La ricerca della descrizione semplificata senza decorazione viene utilizzata per compatibilità nel caso in cui la tabella di esportazione non contenga il nome completo della funzione. Nomi comevengono creati se le funzioni sono definite nel formato __cdecl.

Consideriamo diverse varianti dei parametri passati:



Ricezione e passaggio di variabili semplici

Il caso delle variabili semplici è facile: possono essere passate per valore o per riferimento usando &.

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } Chiamata da MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); L'output è:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Time 16 msec, int : - 752584127 double : 17247836076609 Ricezione e passaggio di un array con riempimento di elementi

A differenza di altri programmi MQL5, il passaggio dell'array viene eseguito tramite il riferimento diretto al buffer di dati senza accesso alle informazioni proprietarie sulle dimensioni e sulle dimensioni. Ecco perché la dimensione dell'array e la dimensione dovrebbero essere passate separatamente.

_DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } Chiamata da MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); #import int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); L'output è:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Array: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Passaggio e modifica delle stringhe

Le stringhe unicode vengono passate utilizzando riferimenti diretti ai relativi indirizzi del buffer senza passare alcuna informazione aggiuntiva.

_DLLAPI void fnReplaceString( wchar_t *text, wchar_t *from, wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text==NULL || from==NULL || to==NULL) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; search for substring if ((cp=wcsstr(text,from))==NULL) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof ( wchar_t )); } Chiamata da MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string text, string from, string to); #import string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); Il risultato è:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Replace: A quick brown fox jumps over the lazy dog Abbiamo scoperto che la linea non era cambiata! Questo è un errore comune dei neofiti quando trasmettono copie di oggetti (una stringa è un oggetto), invece di fare riferimento ad essi. È stata creata automaticamente la copia della stringa 'testo' che è stata modificata nella DLL, quindi è stata rimossa automaticamente senza alterare l'originale.



Per rimediare a questa situazione, è necessario passare una stringa per riferimento. Per farlo è sufficiente modificare il blocco di importazione aggiungendo & al parametro "testo":

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string & text, string from, string to); #import Dopo la compilazione e l'avvio otterremo il risultato giusto:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 58 : 31 Replace: A quick brown cat jumps over the lazy dog

4. Cattura di eccezioni nelle funzioni DLL



Per evitare che il terminale si schiacci, ogni chiamata DLL è protetta automaticamente da Unhandled Exception Wrapping. Questo meccanismo permette di proteggere dalla maggior parte degli errori standard (errori di accesso alla memoria, divisione per zero, ecc.)



Per vedere come funziona il meccanismo, creiamo il seguente codice:



_DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

e chiamiamolo dal terminale del cliente:



#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnCrashTest( int arr); #import fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" );

Di conseguenza, proverà a scrivere sull'indirizzo zero e genererà un'eccezione. Il client terminal lo catturerà, lo registrerà nel journal e continuerà il suo lavoro:



MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Access violation write to 0x00000000

5. Chiamate wrapper di DDL e perdita di velocità in chiamata



Come già descritto sopra, ogni chiamata di funzioni DLL è racchiusa in un wrapper speciale per garantire la sicurezza. Questo legame maschera il codice base, sostituisce lo stack, supporta gli accordi stdcall / cdecl e controlla le eccezioni all'interno delle funzioni chiamate.



Questo volume di lavori non comporta un ritardo significativo nella chiamata della funzione.



6. La costruzione finale

Raccogliamo tutti gli esempi di funzioni DLL di cui sopra nel file 'MQL5DLLSamples.cpp' e gli esempi MQL5 nello script 'MQL5DLL Test.mq5'. Il progetto finale per Visual Studio 2008 e lo script in MQL5 sono allegati all'articolo.



#include "stdafx.h" // _DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } _DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } _DLLAPI void fnReplaceString(wchar_t *text,wchar_t *from,wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text== NULL || from== NULL || to== NULL ) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; if ((cp=wcsstr(text,from))== NULL ) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof (wchar_t)); } _DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); void fnReplaceString( string text, string from, string to); void fnCrashTest( int arr); #import void OnStart() { int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" ); }

Grazie per il tuo interesse! Sono pronto a rispondere a qualsiasi domanda.

