Walter Joseph Dillard

TVT 69

Walter Joseph Dillard
0 리뷰
95
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 9%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 138
이익 거래:
2 153 (68.61%)
손실 거래:
985 (31.39%)
최고의 거래:
2 540.01 USD
최악의 거래:
-2 882.48 USD
총 수익:
90 488.34 USD (379 989 pips)
총 손실:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
연속 최대 이익:
54 (234.60 USD)
연속 최대 이익:
5 719.32 USD (4)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
1 607 (51.21%)
숏(주식차입매도):
1 531 (48.79%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.66 USD
평균 이익:
42.03 USD
평균 손실:
-93.98 USD
연속 최대 손실:
23 (-1 441.69 USD)
연속 최대 손실:
-22 570.40 USD (13)
월별 성장률:
0.79%
연간 예측:
9.59%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 090.28 USD
최대한의:
31 347.41 USD (114.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.32% (31 347.41 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD+ 1561
USDCAD+ 345
AUDCAD+ 284
EURGBP+ 230
SP500.r 154
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 97
CADCHF+ 93
EURCAD+ 66
GBPCAD+ 22
GBPJPY+ 20
AUDJPY+ 20
EURJPY+ 19
USDJPY+ 18
US2000.r 14
AUDNZD+ 12
GBPAUD+ 10
EURCHF+ 7
USOUSD 6
EURAUD+ 5
NZDUSD+ 5
CHFJPY+ 5
USDCHF+ 4
GER40.r 3
EURNZD+ 2
XAGUSD 2
AUDCHF+ 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD+ 11K
USDCAD+ 2.7K
AUDCAD+ -12K
EURGBP+ 2.8K
SP500.r -85
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ -4.3K
CADCHF+ -481
EURCAD+ -4.3K
GBPCAD+ 56
GBPJPY+ -386
AUDJPY+ 183
EURJPY+ -119
USDJPY+ 202
US2000.r -24
AUDNZD+ -282
GBPAUD+ 615
EURCHF+ 42
USOUSD -172
EURAUD+ 3
NZDUSD+ -42
CHFJPY+ -37
USDCHF+ 3
GER40.r 1.1K
EURNZD+ 1
XAGUSD 887
AUDCHF+ 0
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD+ 2.5K
USDCAD+ -373
AUDCAD+ -59K
EURGBP+ 5.5K
SP500.r -3.2K
GBPUSD+ -1.5K
AUDUSD+ -549
CADCHF+ -1.7K
EURCAD+ -8K
GBPCAD+ 790
GBPJPY+ -7.3K
AUDJPY+ 220
EURJPY+ 677
USDJPY+ 1.9K
US2000.r -1.2K
AUDNZD+ -3.5K
GBPAUD+ 2K
EURCHF+ 134
USOUSD -828
EURAUD+ 75
NZDUSD+ -15
CHFJPY+ 22
USDCHF+ 123
GER40.r 42K
EURNZD+ 108
XAGUSD 3.6K
AUDCHF+ 31
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 540.01 USD
최악의 거래: -2 882 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +234.60 USD
연속 최대 손실: -1 441.69 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.6% of days out of 665 days of the signal's entire lifetime.
