- 자본
- 축소
트레이드:
3 138
이익 거래:
2 153 (68.61%)
손실 거래:
985 (31.39%)
최고의 거래:
2 540.01 USD
최악의 거래:
-2 882.48 USD
총 수익:
90 488.34 USD (379 989 pips)
총 손실:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
연속 최대 이익:
54 (234.60 USD)
연속 최대 이익:
5 719.32 USD (4)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
1 607 (51.21%)
숏(주식차입매도):
1 531 (48.79%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.66 USD
평균 이익:
42.03 USD
평균 손실:
-93.98 USD
연속 최대 손실:
23 (-1 441.69 USD)
연속 최대 손실:
-22 570.40 USD (13)
월별 성장률:
0.79%
연간 예측:
9.59%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 090.28 USD
최대한의:
31 347.41 USD (114.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.32% (31 347.41 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1561
|USDCAD+
|345
|AUDCAD+
|284
|EURGBP+
|230
|SP500.r
|154
|GBPUSD+
|133
|AUDUSD+
|97
|CADCHF+
|93
|EURCAD+
|66
|GBPCAD+
|22
|GBPJPY+
|20
|AUDJPY+
|20
|EURJPY+
|19
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|14
|AUDNZD+
|12
|GBPAUD+
|10
|EURCHF+
|7
|USOUSD
|6
|EURAUD+
|5
|NZDUSD+
|5
|CHFJPY+
|5
|USDCHF+
|4
|GER40.r
|3
|EURNZD+
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|11K
|USDCAD+
|2.7K
|AUDCAD+
|-12K
|EURGBP+
|2.8K
|SP500.r
|-85
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|-4.3K
|CADCHF+
|-481
|EURCAD+
|-4.3K
|GBPCAD+
|56
|GBPJPY+
|-386
|AUDJPY+
|183
|EURJPY+
|-119
|USDJPY+
|202
|US2000.r
|-24
|AUDNZD+
|-282
|GBPAUD+
|615
|EURCHF+
|42
|USOUSD
|-172
|EURAUD+
|3
|NZDUSD+
|-42
|CHFJPY+
|-37
|USDCHF+
|3
|GER40.r
|1.1K
|EURNZD+
|1
|XAGUSD
|887
|AUDCHF+
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|2.5K
|USDCAD+
|-373
|AUDCAD+
|-59K
|EURGBP+
|5.5K
|SP500.r
|-3.2K
|GBPUSD+
|-1.5K
|AUDUSD+
|-549
|CADCHF+
|-1.7K
|EURCAD+
|-8K
|GBPCAD+
|790
|GBPJPY+
|-7.3K
|AUDJPY+
|220
|EURJPY+
|677
|USDJPY+
|1.9K
|US2000.r
|-1.2K
|AUDNZD+
|-3.5K
|GBPAUD+
|2K
|EURCHF+
|134
|USOUSD
|-828
|EURAUD+
|75
|NZDUSD+
|-15
|CHFJPY+
|22
|USDCHF+
|123
|GER40.r
|42K
|EURNZD+
|108
|XAGUSD
|3.6K
|AUDCHF+
|31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 540.01 USD
최악의 거래: -2 882 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +234.60 USD
연속 최대 손실: -1 441.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
