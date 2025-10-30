시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / LJ 69
Walter Joseph Dillard

LJ 69

Walter Joseph Dillard
0 리뷰
안정성
16
1 / 4.6K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 64%
VTMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
111
이익 거래:
90 (81.08%)
손실 거래:
21 (18.92%)
최고의 거래:
151.64 USD
최악의 거래:
-107.44 USD
총 수익:
2 651.02 USD (15 515 pips)
총 손실:
-628.81 USD (3 303 pips)
연속 최대 이익:
16 (639.06 USD)
연속 최대 이익:
639.06 USD (16)
샤프 비율:
0.57
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
31.84%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
11.60
롱(주식매수):
20 (18.02%)
숏(주식차입매도):
91 (81.98%)
수익 요인:
4.22
기대수익:
18.22 USD
평균 이익:
29.46 USD
평균 손실:
-29.94 USD
연속 최대 손실:
4 (-172.55 USD)
연속 최대 손실:
-172.55 USD (4)
월별 성장률:
11.38%
연간 예측:
141.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
174.26 USD (3.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.92% (174.59 USD)
자본금별:
13.60% (572.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-ECN 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-ECN 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-ECN 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +151.64 USD
최악의 거래: -107 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +639.06 USD
연속 최대 손실: -172.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 07:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
LJ 69
월별 30 USD
64%
1
4.6K
USD
5.1K
USD
16
0%
111
81%
0%
4.21
18.22
USD
14%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.