트레이드:
111
이익 거래:
90 (81.08%)
손실 거래:
21 (18.92%)
최고의 거래:
151.64 USD
최악의 거래:
-107.44 USD
총 수익:
2 651.02 USD (15 515 pips)
총 손실:
-628.81 USD (3 303 pips)
연속 최대 이익:
16 (639.06 USD)
연속 최대 이익:
639.06 USD (16)
샤프 비율:
0.57
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
31.84%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
11.60
롱(주식매수):
20 (18.02%)
숏(주식차입매도):
91 (81.98%)
수익 요인:
4.22
기대수익:
18.22 USD
평균 이익:
29.46 USD
평균 손실:
-29.94 USD
연속 최대 손실:
4 (-172.55 USD)
연속 최대 손실:
-172.55 USD (4)
월별 성장률:
11.38%
연간 예측:
141.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
174.26 USD (3.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.92% (174.59 USD)
자본금별:
13.60% (572.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.64 USD
최악의 거래: -107 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +639.06 USD
연속 최대 손실: -172.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
64%
1
4.6K
USD
USD
5.1K
USD
USD
16
0%
111
81%
0%
4.21
18.22
USD
USD
14%
1:500