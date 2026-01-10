- 자본
- 축소
트레이드:
4 780
이익 거래:
3 434 (71.84%)
손실 거래:
1 346 (28.16%)
최고의 거래:
2 214.24 USD
최악의 거래:
-2 686.57 USD
총 수익:
171 720.61 USD (521 838 pips)
총 손실:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
연속 최대 이익:
71 (401.10 USD)
연속 최대 이익:
10 574.90 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
2 579 (53.95%)
숏(주식차입매도):
2 201 (46.05%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
6.49 USD
평균 이익:
50.01 USD
평균 손실:
-104.52 USD
연속 최대 손실:
19 (-175.10 USD)
연속 최대 손실:
-20 965.72 USD (13)
월별 성장률:
0.89%
연간 예측:
10.77%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.18 USD
최대한의:
30 789.44 USD (60.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.30% (30 789.44 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.PRO
|2341
|GBPUSD.PRO
|528
|USDCAD.PRO
|410
|AUDCAD.PRO
|296
|EURGBP.PRO
|278
|US500
|156
|AUDUSD.PRO
|130
|CADCHF.PRO
|125
|EURCAD.PRO
|72
|GBPCAD.PRO
|70
|GBPJPY.PRO
|64
|EURJPY.PRO
|60
|AUDNZD.PRO
|29
|NZDCAD.PRO
|28
|GBPAUD.PRO
|27
|AUDJPY.PRO
|26
|USDJPY.PRO
|24
|EURCHF.PRO
|18
|USDCHF.PRO
|18
|EURNZD.PRO
|17
|EURAUD.PRO
|15
|GBPCHF.PRO
|15
|NZDUSD.PRO
|10
|AUDCHF.PRO
|8
|CHFJPY.PRO
|5
|OILUSD
|5
|DE30
|3
|NZDCHF.PRO
|1
|XAGUSD.PRO
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.PRO
|17K
|GBPUSD.PRO
|8.3K
|USDCAD.PRO
|6.7K
|AUDCAD.PRO
|-10K
|EURGBP.PRO
|4.3K
|US500
|120
|AUDUSD.PRO
|-3.1K
|CADCHF.PRO
|4.2K
|EURCAD.PRO
|-4.7K
|GBPCAD.PRO
|933
|GBPJPY.PRO
|334
|EURJPY.PRO
|2.1K
|AUDNZD.PRO
|-269
|NZDCAD.PRO
|783
|GBPAUD.PRO
|769
|AUDJPY.PRO
|-51
|USDJPY.PRO
|1.3K
|EURCHF.PRO
|731
|USDCHF.PRO
|413
|EURNZD.PRO
|-147
|EURAUD.PRO
|53
|GBPCHF.PRO
|-854
|NZDUSD.PRO
|-195
|AUDCHF.PRO
|-157
|CHFJPY.PRO
|-144
|OILUSD
|-188
|DE30
|1.7K
|NZDCHF.PRO
|8
|XAGUSD.PRO
|878
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.PRO
|-2.2K
|GBPUSD.PRO
|809
|USDCAD.PRO
|29K
|AUDCAD.PRO
|8.2K
|EURGBP.PRO
|7.3K
|US500
|-1.4K
|AUDUSD.PRO
|3.9K
|CADCHF.PRO
|1.9K
|EURCAD.PRO
|-7.9K
|GBPCAD.PRO
|1.7K
|GBPJPY.PRO
|-13K
|EURJPY.PRO
|3.6K
|AUDNZD.PRO
|-5.2K
|NZDCAD.PRO
|3.8K
|GBPAUD.PRO
|886
|AUDJPY.PRO
|-630
|USDJPY.PRO
|2.7K
|EURCHF.PRO
|497
|USDCHF.PRO
|-77
|EURNZD.PRO
|53
|EURAUD.PRO
|281
|GBPCHF.PRO
|-1.6K
|NZDUSD.PRO
|-261
|AUDCHF.PRO
|-258
|CHFJPY.PRO
|-425
|OILUSD
|-88
|DE30
|66K
|NZDCHF.PRO
|41
|XAGUSD.PRO
|1.8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 214.24 USD
최악의 거래: -2 687 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +401.10 USD
연속 최대 손실: -175.10 USD
