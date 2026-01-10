시그널섹션
Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0 리뷰
119
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 780
이익 거래:
3 434 (71.84%)
손실 거래:
1 346 (28.16%)
최고의 거래:
2 214.24 USD
최악의 거래:
-2 686.57 USD
총 수익:
171 720.61 USD (521 838 pips)
총 손실:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
연속 최대 이익:
71 (401.10 USD)
연속 최대 이익:
10 574.90 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
2 579 (53.95%)
숏(주식차입매도):
2 201 (46.05%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
6.49 USD
평균 이익:
50.01 USD
평균 손실:
-104.52 USD
연속 최대 손실:
19 (-175.10 USD)
연속 최대 손실:
-20 965.72 USD (13)
월별 성장률:
0.89%
연간 예측:
10.77%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.18 USD
최대한의:
30 789.44 USD (60.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.30% (30 789.44 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 214.24 USD
최악의 거래: -2 687 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +401.10 USD
연속 최대 손실: -175.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OxSecurities-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
