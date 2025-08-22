시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XAU For Living
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU For Living

Y Yessa Krishna Nugraha
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 304%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
337
이익 거래:
278 (82.49%)
손실 거래:
59 (17.51%)
최고의 거래:
55.63 USD
최악의 거래:
-94.34 USD
총 수익:
2 465.93 USD (1 638 199 pips)
총 손실:
-1 034.46 USD (1 327 298 pips)
연속 최대 이익:
48 (524.22 USD)
연속 최대 이익:
524.22 USD (48)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
26.40%
최대 입금량:
25.38%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.89
롱(주식매수):
243 (72.11%)
숏(주식차입매도):
94 (27.89%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
4.25 USD
평균 이익:
8.87 USD
평균 손실:
-17.53 USD
연속 최대 손실:
8 (-130.20 USD)
연속 최대 손실:
-164.81 USD (2)
월별 성장률:
46.69%
연간 예측:
566.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.88 USD
최대한의:
207.86 USD (9.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.72% (207.75 USD)
자본금별:
19.03% (196.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 296
BTCUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD -154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 939K
BTCUSD -628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +55.63 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 48
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +524.22 USD
연속 최대 손실: -130.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Let's make money everyday.

Rule of my signal :

- $500 use 0,01 lot

- $1000 use 0,02 lot

When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss

Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday

Risk : Medium

Thanks for trusting me

리뷰 없음
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XAU For Living
월별 30 USD
304%
0
0
USD
1K
USD
22
0%
337
82%
26%
2.38
4.25
USD
21%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.