- 자본
- 축소
트레이드:
337
이익 거래:
278 (82.49%)
손실 거래:
59 (17.51%)
최고의 거래:
55.63 USD
최악의 거래:
-94.34 USD
총 수익:
2 465.93 USD (1 638 199 pips)
총 손실:
-1 034.46 USD (1 327 298 pips)
연속 최대 이익:
48 (524.22 USD)
연속 최대 이익:
524.22 USD (48)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
26.40%
최대 입금량:
25.38%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.89
롱(주식매수):
243 (72.11%)
숏(주식차입매도):
94 (27.89%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
4.25 USD
평균 이익:
8.87 USD
평균 손실:
-17.53 USD
연속 최대 손실:
8 (-130.20 USD)
연속 최대 손실:
-164.81 USD (2)
월별 성장률:
46.69%
연간 예측:
566.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.88 USD
최대한의:
207.86 USD (9.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.72% (207.75 USD)
자본금별:
19.03% (196.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|BTCUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|939K
|BTCUSD
|-628K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.63 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 48
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +524.22 USD
연속 최대 손실: -130.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let's make money everyday.
Rule of my signal :
- $500 use 0,01 lot
- $1000 use 0,02 lot
When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss
Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday
Risk : Medium
Thanks for trusting me
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
304%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
22
0%
337
82%
26%
2.38
4.25
USD
USD
21%
1:500