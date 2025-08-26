통화 / CAVA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CAVA: CAVA Group Inc
63.54 USD 0.00 (0.00%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CAVA 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.60이고 고가는 64.34이었습니다.
CAVA Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAVA News
- CAVA's Comp Story: Can Engagement & Efficiency Power the Next Leg?
- Cava Group (CAVA) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- CAVA vs. Sweetgreen: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- CAVA Group 주식, 52주 최저치인 62.32 USD 기록
- Cava stock hits 52-week low at 62.32 USD
- Is It Worth Investing in Cava (CAVA) Based on Wall Street's Bullish Views?
- CAVA: A Rare Opportunity To Buy The Dip (NYSE:CAVA)
- CAVA Group: The Inevitable Slowdown Hammer (NYSE:CAVA)
- Is It Finally Time to Buy Chipotle Stock After It Cratered This Year?
- Fast-casual restaurant stocks tumble after critical "slop bowl" report
- CAVA Scales Kitchen Tech: Can Efficiency Power the Next Growth Leg?
- Cava stock hits 52-week low at 65.03 USD
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- CAVA's New Openings Hit $3M AUV: Is the Growth Model Sustainable?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- CAVA Stock Slips 23% in a Month: Should Investors Buy the Dip or Wait?
- Jim Cramer Reveals Why CAVA Group, Inc. (CAVA) Is Struggling
- Could These 2 Stocks Surge 33% by 2026? A Deep Dive for Value Investors
- Is Cava Stock Poised for an Nvidia-Level Run?
- Sweetgreen: Headwinds Galore (NYSE:SG)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cava Stock Sell-Off: Should You Buy the Dip?
- Chipotle vs. CAVA: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
일일 변동 비율
62.60 64.34
년간 변동
61.90 172.43
- 이전 종가
- 63.54
- 시가
- 63.83
- Bid
- 63.54
- Ask
- 63.84
- 저가
- 62.60
- 고가
- 64.34
- 볼륨
- 5.933 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -4.85%
- 6개월 변동
- -26.32%
- 년간 변동율
- -48.80%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K