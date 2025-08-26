Divisas / CAVA
CAVA: CAVA Group Inc
62.41 USD 0.67 (1.06%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAVA de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.90, mientras que el máximo ha alcanzado 64.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CAVA Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAVA News
Rango diario
61.90 64.12
Rango anual
61.90 172.43
- Cierres anteriores
- 63.08
- Open
- 63.04
- Bid
- 62.41
- Ask
- 62.71
- Low
- 61.90
- High
- 64.12
- Volumen
- 7.129 K
- Cambio diario
- -1.06%
- Cambio mensual
- -6.54%
- Cambio a 6 meses
- -27.63%
- Cambio anual
- -49.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B