CAVA
CAVA: CAVA Group Inc

62.48 USD 0.04 (0.06%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

CAVA exchange rate has changed by -0.06% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 62.38 and at a high of 64.12.

Follow CAVA Group Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Daily Range
62.38 64.12
Year Range
62.33 172.43
Previous Close
62.52
Open
62.77
Bid
62.48
Ask
62.78
Low
62.38
High
64.12
Volume
3.616 K
Daily Change
-0.06%
Month Change
-6.44%
6 Months Change
-27.55%
Year Change
-49.65%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%