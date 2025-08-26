クォートセクション
通貨 / CAVA
株に戻る

CAVA: CAVA Group Inc

63.54 USD 1.13 (1.81%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CAVAの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり62.56の安値と64.47の高値で取引されました。

CAVA Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAVA News

1日のレンジ
62.56 64.47
1年のレンジ
61.90 172.43
以前の終値
62.41
始値
62.91
買値
63.54
買値
63.84
安値
62.56
高値
64.47
出来高
6.375 K
1日の変化
1.81%
1ヶ月の変化
-4.85%
6ヶ月の変化
-26.32%
1年の変化
-48.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K