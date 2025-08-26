通貨 / CAVA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CAVA: CAVA Group Inc
63.54 USD 1.13 (1.81%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAVAの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり62.56の安値と64.47の高値で取引されました。
CAVA Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAVA News
- CAVA's Comp Story: Can Engagement & Efficiency Power the Next Leg?
- Cava Group (CAVA) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- CAVA vs. Sweetgreen: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- CAVA株価、52週安値の62.32ドルを記録
- Cava stock hits 52-week low at 62.32 USD
- Is It Worth Investing in Cava (CAVA) Based on Wall Street's Bullish Views?
- CAVA: A Rare Opportunity To Buy The Dip (NYSE:CAVA)
- CAVA Group: The Inevitable Slowdown Hammer (NYSE:CAVA)
- Is It Finally Time to Buy Chipotle Stock After It Cratered This Year?
- Fast-casual restaurant stocks tumble after critical "slop bowl" report
- CAVA Scales Kitchen Tech: Can Efficiency Power the Next Growth Leg?
- Cava stock hits 52-week low at 65.03 USD
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- CAVA's New Openings Hit $3M AUV: Is the Growth Model Sustainable?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- CAVA Stock Slips 23% in a Month: Should Investors Buy the Dip or Wait?
- Jim Cramer Reveals Why CAVA Group, Inc. (CAVA) Is Struggling
- Could These 2 Stocks Surge 33% by 2026? A Deep Dive for Value Investors
- Is Cava Stock Poised for an Nvidia-Level Run?
- Sweetgreen: Headwinds Galore (NYSE:SG)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cava Stock Sell-Off: Should You Buy the Dip?
- Chipotle vs. CAVA: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
1日のレンジ
62.56 64.47
1年のレンジ
61.90 172.43
- 以前の終値
- 62.41
- 始値
- 62.91
- 買値
- 63.54
- 買値
- 63.84
- 安値
- 62.56
- 高値
- 64.47
- 出来高
- 6.375 K
- 1日の変化
- 1.81%
- 1ヶ月の変化
- -4.85%
- 6ヶ月の変化
- -26.32%
- 1年の変化
- -48.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K