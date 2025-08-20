货币 / CAVA
CAVA: CAVA Group Inc
63.08 USD 0.56 (0.90%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAVA汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点62.26和高点64.12进行交易。
关注CAVA Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
62.26 64.12
年范围
62.26 172.43
- 前一天收盘价
- 62.52
- 开盘价
- 62.77
- 卖价
- 63.08
- 买价
- 63.38
- 最低价
- 62.26
- 最高价
- 64.12
- 交易量
- 6.152 K
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- -5.54%
- 6个月变化
- -26.86%
- 年变化
- -49.17%
