Devises / CAVA
CAVA: CAVA Group Inc
63.54 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAVA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.60 et à un maximum de 64.34.
Suivez la dynamique CAVA Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CAVA Nouvelles
- CAVA's Comp Story: Can Engagement & Efficiency Power the Next Leg?
- Cava Group (CAVA) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- CAVA vs. Sweetgreen: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- L’action Cava atteint son plus bas sur 52 semaines à 62,32€
- Cava stock hits 52-week low at 62.32 USD
- Is It Worth Investing in Cava (CAVA) Based on Wall Street's Bullish Views?
- CAVA: A Rare Opportunity To Buy The Dip (NYSE:CAVA)
- CAVA Group: The Inevitable Slowdown Hammer (NYSE:CAVA)
- Cava, Chipotle se négocient à bon compte - mais Wall Street n'est pas encore au courant | Benzinga France
- Is It Finally Time to Buy Chipotle Stock After It Cratered This Year?
- Fast-casual restaurant stocks tumble after critical "slop bowl" report
- CAVA Scales Kitchen Tech: Can Efficiency Power the Next Growth Leg?
- Cava stock hits 52-week low at 65.03 USD
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- CAVA's New Openings Hit $3M AUV: Is the Growth Model Sustainable?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- CAVA Stock Slips 23% in a Month: Should Investors Buy the Dip or Wait?
- Jim Cramer Reveals Why CAVA Group, Inc. (CAVA) Is Struggling
- Could These 2 Stocks Surge 33% by 2026? A Deep Dive for Value Investors
- Is Cava Stock Poised for an Nvidia-Level Run?
- Sweetgreen: Headwinds Galore (NYSE:SG)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cava Stock Sell-Off: Should You Buy the Dip?
Range quotidien
62.60 64.34
Range Annuel
61.90 172.43
- Clôture Précédente
- 63.54
- Ouverture
- 63.83
- Bid
- 63.54
- Ask
- 63.84
- Plus Bas
- 62.60
- Plus Haut
- 64.34
- Volume
- 5.933 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -4.85%
- Changement à 6 Mois
- -26.32%
- Changement Annuel
- -48.80%
20 septembre, samedi