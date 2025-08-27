CotationsSections
CAVA
CAVA: CAVA Group Inc

63.54 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CAVA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.60 et à un maximum de 64.34.

Le taux de change de CAVA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.60 et à un maximum de 64.34.

Range quotidien
62.60 64.34
Range Annuel
61.90 172.43
Clôture Précédente
63.54
Ouverture
63.83
Bid
63.54
Ask
63.84
Plus Bas
62.60
Plus Haut
64.34
Volume
5.933 K
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-4.85%
Changement à 6 Mois
-26.32%
Changement Annuel
-48.80%
