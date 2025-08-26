KurseKategorien
CAVA: CAVA Group Inc

63.54 USD 1.13 (1.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAVA hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.56 bis zu einem Hoch von 64.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die CAVA Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
62.56 64.47
Jahresspanne
61.90 172.43
Vorheriger Schlusskurs
62.41
Eröffnung
62.91
Bid
63.54
Ask
63.84
Tief
62.56
Hoch
64.47
Volumen
6.373 K
Tagesänderung
1.81%
Monatsänderung
-4.85%
6-Monatsänderung
-26.32%
Jahresänderung
-48.80%
