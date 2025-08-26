Währungen / CAVA
CAVA: CAVA Group Inc
63.54 USD 1.13 (1.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAVA hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.56 bis zu einem Hoch von 64.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die CAVA Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
62.56 64.47
Jahresspanne
61.90 172.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.41
- Eröffnung
- 62.91
- Bid
- 63.54
- Ask
- 63.84
- Tief
- 62.56
- Hoch
- 64.47
- Volumen
- 6.373 K
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- -4.85%
- 6-Monatsänderung
- -26.32%
- Jahresänderung
- -48.80%
