CAVA: CAVA Group Inc
63.08 USD 0.56 (0.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAVA за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.26, а максимальная — 64.12.
Следите за динамикой CAVA Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
62.26 64.12
Годовой диапазон
62.26 172.43
- Предыдущее закрытие
- 62.52
- Open
- 62.77
- Bid
- 63.08
- Ask
- 63.38
- Low
- 62.26
- High
- 64.12
- Объем
- 6.152 K
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- -5.54%
- 6-месячное изменение
- -26.86%
- Годовое изменение
- -49.17%
