Moedas / CAVA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CAVA: CAVA Group Inc
62.62 USD 0.21 (0.34%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAVA para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.62 e o mais alto foi 63.16.
Veja a dinâmica do par de moedas CAVA Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAVA Notícias
- Cava Group (CAVA) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- CAVA vs. Sweetgreen: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Ações da CAVA atingem mínima de 52 semanas a US$ 62,32
- Cava stock hits 52-week low at 62.32 USD
- Is It Worth Investing in Cava (CAVA) Based on Wall Street's Bullish Views?
- CAVA: A Rare Opportunity To Buy The Dip (NYSE:CAVA)
- CAVA Group: The Inevitable Slowdown Hammer (NYSE:CAVA)
- Is It Finally Time to Buy Chipotle Stock After It Cratered This Year?
- Fast-casual restaurant stocks tumble after critical "slop bowl" report
- CAVA Scales Kitchen Tech: Can Efficiency Power the Next Growth Leg?
- Cava stock hits 52-week low at 65.03 USD
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- CAVA's New Openings Hit $3M AUV: Is the Growth Model Sustainable?
- CAVA Group, Inc. (CAVA) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- CAVA Stock Slips 23% in a Month: Should Investors Buy the Dip or Wait?
- Jim Cramer Reveals Why CAVA Group, Inc. (CAVA) Is Struggling
- Could These 2 Stocks Surge 33% by 2026? A Deep Dive for Value Investors
- Is Cava Stock Poised for an Nvidia-Level Run?
- Sweetgreen: Headwinds Galore (NYSE:SG)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cava Stock Sell-Off: Should You Buy the Dip?
- Chipotle vs. CAVA: Which Fast-Casual Stock Has the Edge Right Now?
- Cava stock hits 52-week low at 65.67 USD
Faixa diária
62.62 63.16
Faixa anual
61.90 172.43
- Fechamento anterior
- 62.41
- Open
- 62.91
- Bid
- 62.62
- Ask
- 62.92
- Low
- 62.62
- High
- 63.16
- Volume
- 98
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- -6.23%
- Mudança de 6 meses
- -27.39%
- Mudança anual
- -49.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh