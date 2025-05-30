통화 / ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc
41.73 USD 4.33 (11.58%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARQQ 환율이 오늘 11.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.04이고 고가는 42.20이었습니다.
Arqit Quantum Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ARQQ News
일일 변동 비율
37.04 42.20
년간 변동
3.75 52.79
- 이전 종가
- 37.40
- 시가
- 37.04
- Bid
- 41.73
- Ask
- 42.03
- 저가
- 37.04
- 고가
- 42.20
- 볼륨
- 2.466 K
- 일일 변동
- 11.58%
- 월 변동
- 47.46%
- 6개월 변동
- 197.65%
- 년간 변동율
- 751.63%
20 9월, 토요일