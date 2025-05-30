Валюты / ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc
33.09 USD 0.07 (0.21%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARQQ за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.20, а максимальная — 34.90.
Следите за динамикой Arqit Quantum Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
32.20 34.90
Годовой диапазон
3.75 52.79
- Предыдущее закрытие
- 33.16
- Open
- 33.51
- Bid
- 33.09
- Ask
- 33.39
- Low
- 32.20
- High
- 34.90
- Объем
- 752
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 16.93%
- 6-месячное изменение
- 136.02%
- Годовое изменение
- 575.31%
