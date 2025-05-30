通貨 / ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc
37.40 USD 1.98 (5.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARQQの今日の為替レートは、5.59%変化しました。日中、通貨は1あたり35.00の安値と37.67の高値で取引されました。
Arqit Quantum Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
35.00 37.67
1年のレンジ
3.75 52.79
- 以前の終値
- 35.42
- 始値
- 36.30
- 買値
- 37.40
- 買値
- 37.70
- 安値
- 35.00
- 高値
- 37.67
- 出来高
- 1.497 K
- 1日の変化
- 5.59%
- 1ヶ月の変化
- 32.16%
- 6ヶ月の変化
- 166.76%
- 1年の変化
- 663.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K