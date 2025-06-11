FiyatlarBölümler
ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc

41.73 USD 4.33 (11.58%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARQQ fiyatı bugün 11.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.04 ve Yüksek fiyatı olarak 42.20 aralığında işlem gördü.

Arqit Quantum Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.04 42.20
Yıllık aralık
3.75 52.79
Önceki kapanış
37.40
Açılış
37.04
Satış
41.73
Alış
42.03
Düşük
37.04
Yüksek
42.20
Hacim
2.466 K
Günlük değişim
11.58%
Aylık değişim
47.46%
6 aylık değişim
197.65%
Yıllık değişim
751.63%
21 Eylül, Pazar