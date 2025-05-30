Valute / ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc
41.73 USD 4.33 (11.58%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARQQ ha avuto una variazione del 11.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.04 e ad un massimo di 42.20.
Segui le dinamiche di Arqit Quantum Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARQQ News
- Is Rigetti's Academic Strategy the Key to Scaling Quantum Adoption?
- Arqit Quantum: Don't Be Fooled By Hype (NASDAQ:ARQQ)
- Wall Street Lunch: Honeywell Takes Quantum Leap As Nvidia Invests $600M (undefined:NVDA)
- Quantum Computing Stocks Rise as Nvidia Fuels Honeywell's $10B Quantinuum Push
- Meet Quantum Computing's Potential Monster Stocks of the Next Decade
- Can Rigetti Computing's Margin Recover After Second-Quarter Pressure?
- RGTI Q2 Secures Funding Amid Weak Sales: Time to Buy, Hold or Sell?
- This Underrated Quantum AI Stock Could Deliver Huge Gains by 2030
- QUBT Rallies 2218% in a Year: Is it Still a Buy Amid the Quantum Boom?
- 3 Quantum Computing Stocks That Wall Street Is Most Bullish About Right Now
- Rigetti Gains 44% in 1 Month: Is Investor Sentiment Starting to Shift?
- Arqit Quantum: A Story Stock That I'm Not Reading (NASDAQ:ARQQ)
- Vizsla Silver, COMPASS Pathways And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Arqit Quantum Stock: Too Dangerous Not To Sell The 74% Rally (NASDAQ:ARQQ)
- Top 2 Tech Stocks That Could Sink Your Portfolio In June - Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- # Arqit joins Oracle Defense Ecosystem to provide quantum-safe security
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Investor demand for Voyager’s stock keeps growing, despite a mixed history for space-tech IPOs
- Arqit Quantum at Sidoti’s Small-Cap Conference: Quantum-Resistant Encryption Strategy
- Wall Street Lunch: Tariffs' Impact On Inflation Muted In May
- Tesla, Victoria’s Secret, Novavax rise premarket; Chewy, Gitlab fall
- Quantum Stocks rise as Nvidia CEO Huang says inflection is near
- Arqit Quantum Inc. (ARQQ): A Bull Case Theory
Intervallo Giornaliero
37.04 42.20
Intervallo Annuale
3.75 52.79
- Chiusura Precedente
- 37.40
- Apertura
- 37.04
- Bid
- 41.73
- Ask
- 42.03
- Minimo
- 37.04
- Massimo
- 42.20
- Volume
- 2.466 K
- Variazione giornaliera
- 11.58%
- Variazione Mensile
- 47.46%
- Variazione Semestrale
- 197.65%
- Variazione Annuale
- 751.63%
20 settembre, sabato