ARQQ: Arqit Quantum Inc

41.73 USD 4.33 (11.58%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARQQ ha avuto una variazione del 11.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.04 e ad un massimo di 42.20.

Segui le dinamiche di Arqit Quantum Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
37.04 42.20
Intervallo Annuale
3.75 52.79
Chiusura Precedente
37.40
Apertura
37.04
Bid
41.73
Ask
42.03
Minimo
37.04
Massimo
42.20
Volume
2.466 K
Variazione giornaliera
11.58%
Variazione Mensile
47.46%
Variazione Semestrale
197.65%
Variazione Annuale
751.63%
