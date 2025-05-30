货币 / ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc
32.83 USD 0.26 (0.79%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARQQ汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点31.16和高点33.67进行交易。
关注Arqit Quantum Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
31.16 33.67
年范围
3.75 52.79
- 前一天收盘价
- 33.09
- 开盘价
- 32.60
- 卖价
- 32.83
- 买价
- 33.13
- 最低价
- 31.16
- 最高价
- 33.67
- 交易量
- 512
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- 16.01%
- 6个月变化
- 134.17%
- 年变化
- 570.00%
