ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc

39.27 USD 1.87 (5.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARQQ hat sich für heute um 5.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.04 bis zu einem Hoch von 40.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arqit Quantum Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.04 40.62
Jahresspanne
3.75 52.79
Vorheriger Schlusskurs
37.40
Eröffnung
37.04
Bid
39.27
Ask
39.57
Tief
37.04
Hoch
40.62
Volumen
1.113 K
Tagesänderung
5.00%
Monatsänderung
38.76%
6-Monatsänderung
180.10%
Jahresänderung
701.43%
