Währungen / ARQQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARQQ: Arqit Quantum Inc
39.27 USD 1.87 (5.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARQQ hat sich für heute um 5.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.04 bis zu einem Hoch von 40.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arqit Quantum Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARQQ News
- Is Rigetti's Academic Strategy the Key to Scaling Quantum Adoption?
- Arqit Quantum: Don't Be Fooled By Hype (NASDAQ:ARQQ)
- Wall Street Lunch: Honeywell Takes Quantum Leap As Nvidia Invests $600M (undefined:NVDA)
- Quantum Computing Stocks Rise as Nvidia Fuels Honeywell's $10B Quantinuum Push
- Meet Quantum Computing's Potential Monster Stocks of the Next Decade
- Can Rigetti Computing's Margin Recover After Second-Quarter Pressure?
- RGTI Q2 Secures Funding Amid Weak Sales: Time to Buy, Hold or Sell?
- This Underrated Quantum AI Stock Could Deliver Huge Gains by 2030
- QUBT Rallies 2218% in a Year: Is it Still a Buy Amid the Quantum Boom?
- 3 Quantum Computing Stocks That Wall Street Is Most Bullish About Right Now
- Rigetti Gains 44% in 1 Month: Is Investor Sentiment Starting to Shift?
- Arqit Quantum: A Story Stock That I'm Not Reading (NASDAQ:ARQQ)
- Vizsla Silver, COMPASS Pathways And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Arqit Quantum Stock: Too Dangerous Not To Sell The 74% Rally (NASDAQ:ARQQ)
- Top 2 Tech Stocks That Could Sink Your Portfolio In June - Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- # Arqit joins Oracle Defense Ecosystem to provide quantum-safe security
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Investor demand for Voyager’s stock keeps growing, despite a mixed history for space-tech IPOs
- Arqit Quantum at Sidoti’s Small-Cap Conference: Quantum-Resistant Encryption Strategy
- Wall Street Lunch: Tariffs' Impact On Inflation Muted In May
- Tesla, Victoria’s Secret, Novavax rise premarket; Chewy, Gitlab fall
- Quantum Stocks rise as Nvidia CEO Huang says inflection is near
- Arqit Quantum Inc. (ARQQ): A Bull Case Theory
Tagesspanne
37.04 40.62
Jahresspanne
3.75 52.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.40
- Eröffnung
- 37.04
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- Tief
- 37.04
- Hoch
- 40.62
- Volumen
- 1.113 K
- Tagesänderung
- 5.00%
- Monatsänderung
- 38.76%
- 6-Monatsänderung
- 180.10%
- Jahresänderung
- 701.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K