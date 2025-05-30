Devises / ARQQ
ARQQ: Arqit Quantum Inc
41.73 USD 4.33 (11.58%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARQQ a changé de 11.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.04 et à un maximum de 42.20.
Suivez la dynamique Arqit Quantum Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ARQQ Nouvelles
Range quotidien
37.04 42.20
Range Annuel
3.75 52.79
- Clôture Précédente
- 37.40
- Ouverture
- 37.04
- Bid
- 41.73
- Ask
- 42.03
- Plus Bas
- 37.04
- Plus Haut
- 42.20
- Volume
- 2.466 K
- Changement quotidien
- 11.58%
- Changement Mensuel
- 47.46%
- Changement à 6 Mois
- 197.65%
- Changement Annuel
- 751.63%
20 septembre, samedi