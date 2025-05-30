CotationsSections
ARQQ: Arqit Quantum Inc

41.73 USD 4.33 (11.58%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARQQ a changé de 11.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.04 et à un maximum de 42.20.

Suivez la dynamique Arqit Quantum Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
37.04 42.20
Range Annuel
3.75 52.79
Clôture Précédente
37.40
Ouverture
37.04
Bid
41.73
Ask
42.03
Plus Bas
37.04
Plus Haut
42.20
Volume
2.466 K
Changement quotidien
11.58%
Changement Mensuel
47.46%
Changement à 6 Mois
197.65%
Changement Annuel
751.63%
