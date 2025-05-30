CotizacionesSecciones
Divisas / ARQQ
Volver a Acciones

ARQQ: Arqit Quantum Inc

35.42 USD 2.33 (7.04%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ARQQ de hoy ha cambiado un 7.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.16, mientras que el máximo ha alcanzado 35.59.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Arqit Quantum Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARQQ News

Rango diario
31.16 35.59
Rango anual
3.75 52.79
Cierres anteriores
33.09
Open
32.60
Bid
35.42
Ask
35.72
Low
31.16
High
35.59
Volumen
1.215 K
Cambio diario
7.04%
Cambio mensual
25.16%
Cambio a 6 meses
152.64%
Cambio anual
622.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B