시세섹션
통화 / DJT
색인로 돌아가기

DJT: Dow Jones Transportation Averag

17.44 USD 0.51 (3.01%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DJT 환율이 오늘 3.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.94이고 고가는 17.69이었습니다.

Dow Jones Transportation Averag 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DJT News

일일 변동 비율
16.94 17.69
년간 변동
15.07 54.68
이전 종가
16.93
시가
17.03
Bid
17.44
Ask
17.74
저가
16.94
고가
17.69
볼륨
14.169 K
일일 변동
3.01%
월 변동
1.69%
6개월 변동
-11.20%
년간 변동율
1.34%
20 9월, 토요일