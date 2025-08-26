통화 / DJT
DJT: Dow Jones Transportation Averag
17.44 USD 0.51 (3.01%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DJT 환율이 오늘 3.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.94이고 고가는 17.69이었습니다.
Dow Jones Transportation Averag 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.94 17.69
년간 변동
15.07 54.68
- 이전 종가
- 16.93
- 시가
- 17.03
- Bid
- 17.44
- Ask
- 17.74
- 저가
- 16.94
- 고가
- 17.69
- 볼륨
- 14.169 K
- 일일 변동
- 3.01%
- 월 변동
- 1.69%
- 6개월 변동
- -11.20%
- 년간 변동율
- 1.34%
20 9월, 토요일