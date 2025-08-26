Валюты / DJT
DJT: Dow Jones Transportation Averag
17.48 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DJT за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.20, а максимальная — 17.61.
Следите за динамикой Dow Jones Transportation Averag. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DJT
Дневной диапазон
17.20 17.61
Годовой диапазон
15.07 54.68
- Предыдущее закрытие
- 17.46
- Open
- 17.47
- Bid
- 17.48
- Ask
- 17.78
- Low
- 17.20
- High
- 17.61
- Объем
- 6.240 K
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- -11.00%
- Годовое изменение
- 1.57%
