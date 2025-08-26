Währungen / DJT
DJT: Dow Jones Transportation Averag
17.24 USD 0.31 (1.83%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DJT hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.94 bis zu einem Hoch von 17.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dow Jones Transportation Averag-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DJT News
- Charles Dow would describe this market as a ’bull trap’ says this analyst
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Trump Media: Justiziar Glabe Scott verkauft Aktien im Wert von 509.000 $
- Glabe Scott, general counsel, sells $509k in Trump Media (DJT)
- Trump Media and Technology seeks SEC approval for five new ETFs
- Trump Media plant Auflage von fünf "America First"-ETFs
- Trump Media to launch five America First themed ETFs
- Trump Media Pushes Into Finance With 'America First' ETF Lineup - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- What's Going On With Trump Media & Technology Stock Today? - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- MMA’s stock is skyrocketing — now that there’s a Trump connection
- What Is Trump Media Group CRO Strategy? And Should Investors Get on Board?
- Opinion: Watch out, retirees: President Trump doesn’t understand interest rates
- Newsmax sues Fox, claiming TV distribution deals strangled business
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
- Eric Trump To Attend Shareholder Meeting Of A Company In Japan That Is Emulating Michael Saylor's Bitcoin Hoarding Strategy: Report - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- The Trumps’ New Crypto Money Maker: Deals With Themselves
- Trump’s $6.4 Billion Cronos Gambit Triggers 40% CRO Surge, Craziest Rally Since 2022 - TipRanks.com
- Trump Family Expands Crypto Empire With $6.4 Billion Venture
- Bitcoin price today: ticks higher to $111k after 7-wk low amid Fed worries
- Trump Media's Crypto Treasury Bet Sends This Token Soaring 30% — Bitcoin, Ethereum Left In Dust
- Trump Media Stock (DJT) Gains after Making a $6.4B Crypto Bet - TipRanks.com
- Why Trump Media Stock Is Jumping Today
- Trump’s Media Company Launches New Business to Buy Billions in Niche Crypto Coin
Tagesspanne
16.94 17.25
Jahresspanne
15.07 54.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.93
- Eröffnung
- 17.03
- Bid
- 17.24
- Ask
- 17.54
- Tief
- 16.94
- Hoch
- 17.25
- Volumen
- 7.177 K
- Tagesänderung
- 1.83%
- Monatsänderung
- 0.52%
- 6-Monatsänderung
- -12.22%
- Jahresänderung
- 0.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K