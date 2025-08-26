KurseKategorien
DJT
DJT: Dow Jones Transportation Averag

17.24 USD 0.31 (1.83%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DJT hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.94 bis zu einem Hoch von 17.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dow Jones Transportation Averag-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.94 17.25
Jahresspanne
15.07 54.68
Vorheriger Schlusskurs
16.93
Eröffnung
17.03
Bid
17.24
Ask
17.54
Tief
16.94
Hoch
17.25
Volumen
7.177 K
Tagesänderung
1.83%
Monatsänderung
0.52%
6-Monatsänderung
-12.22%
Jahresänderung
0.17%
