Dövizler / DJT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DJT: Dow Jones Transportation Averag
17.44 USD 0.51 (3.01%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DJT fiyatı bugün 3.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.94 ve Yüksek fiyatı olarak 17.69 aralığında işlem gördü.
Dow Jones Transportation Averag hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DJT haberleri
- Charles Dow bu piyasayı ’boğa tuzağı’ olarak tanımlardı diyor bu analist
- Charles Dow would describe this market as a ’bull trap’ says this analyst
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Trump Media Genel Danışmanı Glabe Scott, 509 bin dolarlık hisse sattı
- Glabe Scott, general counsel, sells $509k in Trump Media (DJT)
- Trump Media and Technology seeks SEC approval for five new ETFs
- Trump Media to launch five America First themed ETFs
- Trump Media Pushes Into Finance With 'America First' ETF Lineup - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- What's Going On With Trump Media & Technology Stock Today? - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- MMA’s stock is skyrocketing — now that there’s a Trump connection
- What Is Trump Media Group CRO Strategy? And Should Investors Get on Board?
- Opinion: Watch out, retirees: President Trump doesn’t understand interest rates
- Halka açık şirketlerin Bitcoin varlığı 1 milyon adedi aştı
- Newsmax sues Fox, claiming TV distribution deals strangled business
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
- Eric Trump To Attend Shareholder Meeting Of A Company In Japan That Is Emulating Michael Saylor's Bitcoin Hoarding Strategy: Report - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- The Trumps’ New Crypto Money Maker: Deals With Themselves
- Trump’s $6.4 Billion Cronos Gambit Triggers 40% CRO Surge, Craziest Rally Since 2022 - TipRanks.com
- Trump Family Expands Crypto Empire With $6.4 Billion Venture
- Bitcoin price today: ticks higher to $111k after 7-wk low amid Fed worries
- Trump Media's Crypto Treasury Bet Sends This Token Soaring 30% — Bitcoin, Ethereum Left In Dust
- Trump Media Stock (DJT) Gains after Making a $6.4B Crypto Bet - TipRanks.com
- Why Trump Media Stock Is Jumping Today
Günlük aralık
16.94 17.69
Yıllık aralık
15.07 54.68
- Önceki kapanış
- 16.93
- Açılış
- 17.03
- Satış
- 17.44
- Alış
- 17.74
- Düşük
- 16.94
- Yüksek
- 17.69
- Hacim
- 14.169 K
- Günlük değişim
- 3.01%
- Aylık değişim
- 1.69%
- 6 aylık değişim
- -11.20%
- Yıllık değişim
- 1.34%
21 Eylül, Pazar