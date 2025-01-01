외부 변수

extern 키워드는 변수 식별자를 정적 스토리지 클래스 - 전역 lifetime을 가진 - 식별자로 선언하는 데 사용됩니다. 이 변수들은 프로그램 시작부터 존재하며 프로그램 시작 후 즉시 메모리를 할당하고 초기화합니다.

여러 원본 파일로 구성된 프로그램을 만들 수 있습니다. 이 경우에는 전처리기 #include에 대한 지시어가 사용됩니다. 유형 및 식별자가 동일한 외부 변수로 선언된 변수는 한 프로젝트의 서로 다른 원본 파일에 존재할 수 있습니다.

전체 프로젝트를 컴파일할 때 유형과 식별자가 동일한 모든 외부 변수가 글로벌 변수 풀의 메모리 중 하나와 연결됩니다. 외부 변수는 원본 파일을 별도로 컴파일하는 데 유용합니다. 외부 변수는 초기화할 수 있지만 한 번만 - 동일한 유형 및 동일한 식별자로 초기화된 여러 외부 변수가 존재할 수 없습니다.

