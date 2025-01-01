산술 연산
산술 연산에는 다음과 같은 덧셈 연산과 곱셈 연산이 포함됩니다:
변수의 합 i = j + 2;
증분 및 감소 연산은 변수에만 적용되므로 상수에 적용할 수 없습니다. 사전 증가(++i) 및 감소(--k)는 이 변수가 식에 사용되기 직전에 변수에 적용됩니다.
사후 증가(i++) 및 사후 감소(k--)는 이 변수가 식에 사용된 직후 변수에 적용됩니다.
Important Notice
int i=5;
위의 식을 한 프로그래밍 환경에서 다른 프로그래밍 환경으로 이동하는 동안(예: Borland C++에서 MQL5로) 계산 문제가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 계산 순서는 컴파일러 구현에 따라 달라집니다. 실무적으로 사후 감소(후 증가)를 이행하는 두 가지 방법이 있습니다.
- 전체 식을 계산한 후 변수에 사후 감소(사후 증가)가 적용됩니다.
- 연산 시 변수에 즉시 사후 감소(사후 증가)가 적용됩니다..
현재 MQL5에서는 사후 감소(사후 증가) 계산의 첫 번째 방법이 구현되어 있습니다. 그러나 이러한 특성을 알고 있더라도 사용을 실험하는 것은 권장되지 않습니다.
예제:
int a=3;
