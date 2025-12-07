거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
MA mass cloud - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
서로 다른 기간의 이동 평균 덩어리로 형성된 구름입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/793
TimeGMT library for the strategy tester
전략 테스터에서 테스트하는 동안 TimeGMT() 함수를 수정하는 정적 클래스입니다.Simple Bar Timer
다음 막대가 도착할 때까지 남은 시간을 표시하는 스크립트입니다.
멀티-윌리엄스 퍼센트 범위 방향 표시기
멀티 윌리엄스 퍼센트 범위 추세 방향 표시기.IncColors
색상 작업을 위한 함수 집합이 있는 클래스입니다. 색상 좌표 변환 함수 및 기타 함수를 포함합니다.