스크립트는 뉴스 릴리스 지점에 차트에 세로줄을 표시합니다.
스크립트는 캘린더 이벤트를 대체하지 않고 세로줄로 표시하여 이벤트를 보완할 뿐입니다.
스크립트로 만든 선 위에 커서를 올리면 뉴스의 이름과 릴리즈 시간이 포함된 도구 설명이 나타납니다. 스크립트가 제대로 작동하려면 먼저 캘린더 탭에서 차트에 뉴스 이벤트를 추가해야 합니다. 스크립트를 실행하기 전에 선의 색상과 그리기 스타일을 변경할 수 있는 설정 창이 나타납니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/821
