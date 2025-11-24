당사 팬 페이지에 가입하십시오
메모리 매 핑에 게시된 DLL을 사용하여 파일 매핑 함수와 함께 작동하는 예제입니다. MQL4에 게시된 예제와 유사합니다.
이 예제에서는 실행된 Expert Advisor가 메모리에 가상 파일을 생성하고 그 안에 있는 심볼 따옴표를 업데이트하기 시작합니다.
다른 터미널에서 전문가 조언자를 실행하면 이 전문가 조언자는 생성된 파일을 열고 마찬가지로 그 안에 있는 시세를 업데이트하기 시작합니다.
따라서 전문가 자문가는 하나의 공통 파일을 통해 견적을 교환합니다.
초보자의 요청에 따라 문자열 작업 데모가 추가되었습니다.
MT4와 MT5 간 전송 호환성을 위해 문자열은 단일 바이트 배열로 변환됩니다.
데이터 교환의 다른 변형도 비슷한 방식으로 구성됩니다.
코드와 로그에 대한 중간 데이터 출력에는 많은 설명이 있습니다.
예제를 작동시키려면 MemMap32/64.dll 파일(zip 아카이브)을 다음 폴더에 복사해야 합니다: terminal_data_directory\MQL5\Libraries
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/817
