메모리 매 핑에 게시된 DLL을 사용하여 파일 매핑 함수와 함께 작동하는 예제입니다. MQL4에 게시된 예제와 유사합니다.



이 예제에서는 실행된 Expert Advisor가 메모리에 가상 파일을 생성하고 그 안에 있는 심볼 따옴표를 업데이트하기 시작합니다.

다른 터미널에서 전문가 조언자를 실행하면 이 전문가 조언자는 생성된 파일을 열고 마찬가지로 그 안에 있는 시세를 업데이트하기 시작합니다.

따라서 전문가 자문가는 하나의 공통 파일을 통해 견적을 교환합니다.

초보자의 요청에 따라 문자열 작업 데모가 추가되었습니다.

MT4와 MT5 간 전송 호환성을 위해 문자열은 단일 바이트 배열로 변환됩니다.



이 파일의 형식은 메타트레이더 4용 Expert Advisor와 완전히 동일합니다. 따라서 메타트레이더 5와 메타트레이더 4 간에 시세를 교환할 수 있습니다.







데이터 교환의 다른 변형도 비슷한 방식으로 구성됩니다.



코드와 로그에 대한 중간 데이터 출력에는 많은 설명이 있습니다.