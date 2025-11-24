Visual C++ 2010 프로젝트에는 CMemMapApi와 CMemMapFile이라는 두 개의 클래스가 있습니다.

이 클래스는 일반적인 파일 작업 스타일로 가상 메모리(메모리 매핑) 작업을 수행하는 동일한 기능을 수행합니다.

메모리에 파일을 만듭니다;

데이터를 쓰고 읽습니다;

애플리케이션 간 데이터 교환 기능. 메타트레이더 4와 메타트레이더 5 사이를 포함합니다.

동일한 컴퓨터의 단말기 간 거래 복사에서

차익거래 전문가를 만들기 위한 시세 교환 등.

메모리로 작업할 때 정보 교환 속도가 크게 향상됩니다.주요 응용 프로그램은 물론 정보 교환입니다:

하지만 전문가 어드바이저의 데이터를 임시 저장하는 용도로도 사용할 수 있습니다.

CMemMapFile과 CMemMapApi 클래스의 차이점은 CMemMapApi는 WinApi 함수의 래퍼에 불과하다는 것입니다.

int MemOpen( string path, int size, int mode, int &err[]); void MemClose( int hmem); int MemGrows( int hmem, string path, int newsize, int &err[]); int MemGetSize( int hmem, int &err[]); int MemSetSize( int hmem, int size, int &err[]); int MemWrite( int hmem, int &v[], int pos, int size, int &err[]); int MemRead( int hmem, int &v[], int pos, int size, int &err[]); int MemWriteStr( int hmem, string buf, int pos, int size, int &err[]); int MemReadStr( int hmem, string buf, int pos, int &size, int &err[]);

파일 이름, 핸들, 현재 읽기/쓰기 위치를 저장하고 파일 크기 자체에 대해 필요한 모든 검사를 수행한다는 점이 CMemMapFile의 편리함입니다.하지만 CMemMapApi 객체는 한 번에 여러 메모리 파일을 처리할 수 있는 반면, CMemMapFile 객체는 단일 파일만 처리합니다.현재 DLL 프로젝트에서는 여러 메모리 파일에 대한 작업을 구성하기 위해 내보낸 모든 함수를 CMemMapApi에서 그대로 가져옵니다.CMemMapFile 클래스는 다른 C++ 프로젝트에서 메모리 작업을 위해 만들어졌습니다.

메타트레이더 5에서 DLL 사용 예시 - 호가 모니터링(매핑용 예시)



MemWriteStr 함수 작동 수정





