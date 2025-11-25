거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
DLL 없는 파일 매핑 - MetaTrader 5용 라이브러리
C++(메모리 매핑)에서 MQL5로 완전히 포팅된 클래스입니다.사용 예제가 포함된 스크립트가 포함되어 있습니다.
하나의 파일에 32/64비트 터미널에 대한 지원이 추가되었습니다.
PS. 이 기능에 대해 생각하게 해준 Renat와 Nikolay에게 특별히 감사드립니다.
반환된 포인터를 처리하는 구현된 원리와 유사하게, 자체 DLL을 작성하지 않고도 다양한 API 함수로 작업하기 위해 MQL5의 사용을 크게 확장할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/818
iForexSessions
외환 시장 세션 하이라이트(시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕).Simple_Session_가격_변경
현재 심볼에 거래 세션 시작 이후 가격 변동을 %로 표시하는 가장 간단한 지표입니다.
IncBandsOnArray
CBandsOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 볼린저 밴드®(BB)를 계산하도록 설계되었습니다.IncEnvelopesOnArray
CEnvelopesOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 Envelopes 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.