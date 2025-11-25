C++(메모리 매핑)에서 MQL5로 완전히 포팅된 클래스입니다.

하나의 파일에 32/64비트 터미널에 대한 지원이 추가되었습니다.

사용 예제가 포함된 스크립트가 포함되어 있습니다.

PS. 이 기능에 대해 생각하게 해준 Renat와 Nikolay에게 특별히 감사드립니다.

반환된 포인터를 처리하는 구현된 원리와 유사하게, 자체 DLL을 작성하지 않고도 다양한 API 함수로 작업하기 위해 MQL5의 사용을 크게 확장할 수 있습니다.

