CRVIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 RVI (상대 활력 지수) 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.



애플리케이션:



인디케이터의 OnInit () 함수에서 매개 변수가 있는 Init () 메서드가 호출됩니다:

int aPeriod - 인디케이터의 주기.

- 인디케이터의 주기. ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.

지표의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개 변수의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 매개 변수의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataOpen[] - 인디케이터 계산을 위한 오픈 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 오픈 데이터 버퍼; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터가 포함된 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터 버퍼; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 있는 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 있는 버퍼; double aM[] - 계산을 위한 중간 버퍼;

- 계산을 위한 중간 버퍼; double aMS[] - 계산을 위한 중간 버퍼;

- 계산을 위한 중간 버퍼; double aR[] - 계산을 위한 중간 버퍼;

- 계산을 위한 중간 버퍼; double aRS[] - 계산을 위한 중간 버퍼;

- 계산을 위한 중간 버퍼; double aMain[] - 메인 라인의 계산된 값이 있는 버퍼;

- 메인 라인의 계산된 값이 있는 버퍼; double aSignal[] - 메인 라인의 계산된 값이 있는 버퍼.

int BarsRequiredMain() - 메인 라인 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

- 메인 라인 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다; int BarsRequiredSignal() - 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

- 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

추가 메서드

Test_RVIOnArray.mq5 파일은 CRVIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncRVIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

기술적 지표인 상대적 활력 지수(RVI)는 상승장에서는 종가가 일반적으로 시초가보다 높다는 개념을 기반으로 합니다. 하락장에서는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 이동의 활력은 기간이 끝날 때 가격이 어떤 포지션에 있는지에 따라 결정됩니다.