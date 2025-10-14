당사 팬 페이지에 가입하십시오
CRVIOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 RVI (상대 활력 지수) 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit () 함수에서 매개 변수가 있는 Init () 메서드가 호출됩니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.
지표의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개 변수의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataOpen[] - 인디케이터 계산을 위한 오픈 데이터 버퍼;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터가 포함된 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터 버퍼;
- double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 닫기 데이터가 있는 버퍼;
- double aM[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aMS[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aR[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aRS[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aMain[] - 메인 라인의 계산된 값이 있는 버퍼;
- double aSignal[] - 메인 라인의 계산된 값이 있는 버퍼.
- int BarsRequiredMain() - 메인 라인 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- int BarsRequiredSignal() - 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_RVIOnArray.mq5 파일은 CRVIOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncRVIOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술적 지표인 상대적 활력 지수(RVI)는 상승장에서는 종가가 일반적으로 시초가보다 높다는 개념을 기반으로 합니다. 하락장에서는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 이동의 활력은 기간이 끝날 때 가격이 어떤 포지션에 있는지에 따라 결정됩니다.
