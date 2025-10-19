거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
차트 동기 스크롤을 위한 스크립트입니다.
스크립트는 하나의 차트에서 실행됩니다. 차트를 스크롤하면 다른 차트도 함께 이동합니다. 공통 위치는 수직선으로 표시됩니다.
스크립트를 사용할 때는 "오른쪽 테두리에서 차트 들여쓰기"를 활성화하는 것이 바람직합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/677
