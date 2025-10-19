차트 동기 스크롤을 위한 스크립트입니다.

스크립트는 하나의 차트에서 실행됩니다. 차트를 스크롤하면 다른 차트도 함께 이동합니다. 공통 위치는 수직선으로 표시됩니다.

스크립트를 사용할 때는 "오른쪽 테두리에서 차트 들여쓰기"를 활성화하는 것이 바람직합니다.