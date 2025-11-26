거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
빌드 581부터 GPU의 성능을 활용하기 위해 OpenCL 인터페이스에 대한 기본 지원이 추가되었습니다.
다음은 소프트웨어 구현에 비해 계산 속도가 약 100배 빨라진 OpenCL의 만델브로 프랙탈 계산에 대한 간단한 작동 예제입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/825
