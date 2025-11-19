코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

FP 채널 - MetaTrader 5용 지표

Nick A. Zhilin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
10
평가:
(21)
게시됨:
fp.mq5 (6.69 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

닉 A. 지린

해당 기간 동안의 가격의 극단값을 기반으로 만들어진 채널입니다. 이 지표의 특징은 채널의 상한선과 하한선뿐만 아니라 중심선의 값이 암시적 지지 및 저항 수준으로 사용되는피벗 포인트를 계산하여 결정된다는 것입니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.08. 02에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

FP 채널 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/781

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

곡선 다시 그리기 채널.

wlxBWACsig wlxBWACsig

액셀러레이터 오실레이터 표시기 수치를 기반으로 입력 신호를 표시합니다.

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD 히스토그램

KSU_martin KSU_martin

마틴게일 거래 마감