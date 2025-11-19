거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
FP 채널 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 10
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자:
닉 A. 지린
해당 기간 동안의 가격의 극단값을 기반으로 만들어진 채널입니다. 이 지표의 특징은 채널의 상한선과 하한선뿐만 아니라 중심선의 값이 암시적 지지 및 저항 수준으로 사용되는피벗 포인트를 계산하여 결정된다는 것입니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.08. 02에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/781
