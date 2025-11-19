실제 작성자:

닉 A. 지린

해당 기간 동안의 가격의 극단값을 기반으로 만들어진 채널입니다. 이 지표의 특징은 채널의 상한선과 하한선뿐만 아니라 중심선의 값이 암시적 지지 및 저항 수준으로 사용되는피벗 포인트를 계산하여 결정된다는 것입니다.



이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.08. 02에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.