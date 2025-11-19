이 표시기는 매 순간마다 곡선형 다시 그리기 채널을 구축하므로 기록에서이 채널의 동작을 연구해서는 안됩니다.



막대가 현재 막대 근처에 있는 순간에는 채널이 시간이 지난 후와 완전히 다르게 보입니다!

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.01. 31에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.



