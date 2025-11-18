거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
SinTrend - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:
실제 저자:
DVYU.
간단한 추세 표시기입니다. 추세 방향은 제로 레벨을 기준으로 한 히스토그램의 위치에 따라 결정됩니다. 진입 신호는 제로선이 끊어지면 나타납니다. 히스토그램의 빨간색이 파란색으로 바뀌면 롱 포지션에 진입하라는 신호, 파란색이 빨간색으로 바뀌면 숏 포지션에 진입하라는 신호입니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007년 01월 10일 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/778
