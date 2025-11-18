실제 저자:

DVYU.

간단한 추세 표시기입니다. 추세 방향은 제로 레벨을 기준으로 한 히스토그램의 위치에 따라 결정됩니다. 진입 신호는 제로선이 끊어지면 나타납니다. 히스토그램의 빨간색이 파란색으로 바뀌면 롱 포지션에 진입하라는 신호, 파란색이 빨간색으로 바뀌면 숏 포지션에 진입하라는 신호입니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007년 01월 10일 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.