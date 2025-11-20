실제 작성자:

QuantifiEd.

거래에 대한 신호를 제공하는 추세 지표입니다. 인디케이터의 색상은 시장 움직임의 방향에 따라 달라지며, 이는 제로선을 기준으로 한 인디케이터의 위치에 따라 결정됩니다. 색상이 분홍색에서 파란색으로 바뀌면 매수 신호, 파란색에서 분홍색으로 바뀌면 매도 신호입니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.11. 02에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

입력 매개변수:



SPerioD - 기간(100-200) 작은 값(<100)에서 표시기 선은 많은 잘못된 신호를 제공합니다. 시간별 차트의 최적 값은 160-180입니다. 작은 차트의 경우 100-160입니다;

- 기간(100-200) 작은 값(<100)에서 표시기 선은 많은 잘못된 신호를 제공합니다. 시간별 차트의 최적 값은 160-180입니다. 작은 차트의 경우 100-160입니다; SFactoR - (1에서 10까지) - 추세선의 급격한 (때로는 잘못된) 전환에 대한 시장 선의 민감도, 최적 값은 (5-7)입니다;



- (1에서 10까지) - 추세선의 급격한 (때로는 잘못된) 전환에 대한 시장 선의 민감도, 최적 값은 (5-7)입니다; ShiFt - 제로선을 기준으로 한 오프셋.





