wlxBWACsig - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 8
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
wellx
wlx BWA Csig 지표는 액셀러레이터 오실레이터 지표 수치를 기반으로 거래를 위한 신호를 보여줍니다(B. Williams의 저서"주식 거래의 새로운 측정" 참조).
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.02.10. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/777
도미넌트 캔들은 심지가 서로 교차하지만 양초의 몸통이 위쪽, 아래쪽 또는 같은 위치에 있는 두 개의 캔들 세트입니다.
at_Itp(t)Env
곡선 다시 그리기 채널.
해당 기간 동안의 가격의 극단값을 기반으로 만들어진 채널입니다. 이 인디케이터의 특징은 채널의 상한선과 하한선뿐만 아니라 중심선의 값은 지지 및 저항 수준으로 사용되는 피벗 포인트를 계산하여 결정된다는 것입니다.