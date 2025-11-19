실제 저자:

wellx

wlx BWA Csig 지표는 액셀러레이터 오실레이터 지표 수치를 기반으로 거래를 위한 신호를 보여줍니다(B. Williams의 저서"주식 거래의 새로운 측정" 참조).

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.02.10. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.