실제 작성자:

커크 슬론

추세의 강도와 방향을 결정하는 가장 간단한 신호 지표입니다. 강한 추세에는 샐러드색과 빨간색이, 약한 추세에는 짙은 녹색과 짙은 갈색이 사용됩니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007년 12월 14일에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.