거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
FlatTrend2 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
커크 슬론
추세의 강도와 방향을 결정하는 가장 간단한 신호 지표입니다. 강한 추세에는 샐러드색과 빨간색이, 약한 추세에는 짙은 녹색과 짙은 갈색이 사용됩니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007년 12월 14일에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/757
Indicator loader for strategy testing
전략 테스터에서 최대 4개의 지표를 동시에 테스트할 수 있는 시스템캔들스틱 분석 보고서
이 스크립트는 트레이더가 특정 기간 동안 캔들스틱의 분포와 폭을 이해하는 데 도움이 되며, 과거 값을 기준으로 어떤 이익실현 또는 손절매를 사용할지 등 트레이딩 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.