실제 작성자: 리즈니크 E

이 지표는 이동 평균의 또 다른 대안이지만 지연이 적고 민감도 계수를 조정할 수 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01.10.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.





input int period= 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED_ ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;







