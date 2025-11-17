거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
베지어 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자: 리즈니크 E
이 지표는 이동 평균의 또 다른 대안이지만 지연이 적고 민감도 계수를 조정할 수 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01.10.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input int period=8; // 평균 기간 input double T=0.5; // 감도 계수(0~1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // 가격 상수 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기 input int PriceShift=0; // 포인트 단위로 표시기의 수직 이동
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/774
