지표

MBKActrend3 - MetaTrader 5용 지표

Matt Kennel
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
4
평가:
(17)
게시됨:
실제 작성자:

매트 케넬

거래가 이루어져야 하는 순간을 컬러 화살표로 보여주는 전형적인 세마포어 신호 표시기입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10. 24에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

MBKActrend3 지표

