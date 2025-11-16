거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
트렌드 트리거 모드 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
추세의 강도와 방향을 나타내는 지표입니다. 히스토그램 값이 인디케이터 입력 파라미터 UpTriggerLevel 및 DnTriggerLevel의 값으로 정의된 브레이크아웃 레벨 내에 있으면 히스토그램 색상이 회색입니다. 그렇지 않으면 히스토그램 막대의 색이 깨진 레벨에 따라 달라집니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/771
i-Fractals-sig
프랙탈 진입 신호 표시기.Candle Analysis Report
이 스크립트는 트레이더가 특정 기간의 캔들 분포와 범위를 이해하는 데 도움이 되며, 이익실현 또는 손절매에 사용할 과거 값을 결정하는 등 트레이딩 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.
Fx10
세마포어 신호 지표는 5가지 기술 지표의 데이터를 기반으로 값을 형성합니다: LWMA, SMA, RSI, 스토캐스틱, MACD.Consolidation
이 표시기는 선택한 기간 동안 한 방향 이동 횟수를 계산합니다.