트렌드 트리거 모드

추세의 강도와 방향을 나타내는 지표입니다. 히스토그램 값이 인디케이터 입력 파라미터 UpTriggerLevel 및 DnTriggerLevel의 값으로 정의된 브레이크아웃 레벨 내에 있으면 히스토그램 색상이 회색입니다. 그렇지 않으면 히스토그램 막대의 색이 깨진 레벨에 따라 달라집니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.