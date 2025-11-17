당사 팬 페이지에 가입하십시오
변동성 변화 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
실제 저자:
Rosh
변동성(변동성)을 측정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그중 하나는 일정 기간 동안의 가격 상승률(수익률)의 표준 편차를 계산하는 것입니다. 때로는 단기간(예: 6일)의 현재 변동성이 더 긴 간격의 변동성(예: 100일 동안의 변동성)과 상관관계가 있는 경우도 있습니다. 이 지표는 단기 변동성 Vol_short와 장기 변동성 Vol_long의 비율을 측정합니다:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
표준편차는 종가의 차이가 아니라 전일 종가에 대한 당일 종가의 비율에서 구합니다:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
여기서 k는 변동성 측정 기간입니다.
이 보조지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.11.21에 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/773
