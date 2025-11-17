코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

변동성 변화 - MetaTrader 5용 지표

Rosh | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
8
평가:
(21)
게시됨:
changeofvolatility.mq5 (7.45 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

Rosh

변동성(변동성)을 측정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그중 하나는 일정 기간 동안의 가격 상승률(수익률)의 표준 편차를 계산하는 것입니다. 때로는 단기간(예: 6일)의 현재 변동성이 더 긴 간격의 변동성(예: 100일 동안의 변동성)과 상관관계가 있는 경우도 있습니다. 이 지표는 단기 변동성 Vol_short와 장기 변동성 Vol_long의 비율을 측정합니다:

Vol_change=Vol_short/Vol_long

표준편차는 종가의 차이가 아니라 전일 종가에 대한 당일 종가의 비율에서 구합니다:

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),

여기서 k는 변동성 측정 기간입니다.

이 보조지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.11.21에 코드 베이스에 게시되었습니다.

변동성 표시기 변경

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/773

Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

LTF 차트에 HTF 지그재그를 표시하는 시간대 입력이 있는 클래식 지그재그입니다.

Consolidation Consolidation

이 표시기는 선택한 기간 동안 한 방향 이동 횟수를 계산합니다.

베지어 베지어

이동 평균의 대안이지만 지연이 적고 감도 계수를 조정할 수 있습니다.

FlatTrend2 FlatTrend2

추세의 강도와 방향을 결정하기 위한 가장 간단한 신호 지표입니다.