IsNewBar - MetaTrader 5용 라이브러리
전문가가 새 막대가 도착하는 시점에 계산을 하는 데 필요한 클래스는 CIsNewBar입니다.
일반적으로 이러한 작업에는 클래스가 아닌 IsNewBar() 함수만 사용됩니다. 그러나 이러한 함수에는 정적 변수가 포함되어 있으므로 이 함수를 여러 번 호출할 수 없습니다. Expert Advisor 코드에서 이러한 함수를 여러 번 사용하려면 클래스의 멤버로 만드는 것이 훨씬 더 편리하며, 이 경우 IsNewBar.mqh 라이브러리의 도움으로 수행되었습니다.
라이브러리 코드 자체는 #include 지시문을 사용하여 전역 수준에서 파일 내용에 포함시켜야 합니다:
#include <IsNewBar.mqh>
그런 다음 OnTick() 블록에서 IsNewBar 클래스의 필요한 수의 변수를 선언해야 합니다:
static CIsNewBar NB1,NB2;
그런 다음 IsNewBar() 함수를 호출할 수 있습니다.
bool IsNewBar(string symbol, // 통화 기호 ENUM_TIMEFRAMES timeframe) // 차트 계산 시간 프레임
함수를 호출할 수 있습니다:
if(NB1.IsNewBar(Symbol(),PERIOD_D1)) // 새 막대가 있는지 확인 { /* 거래 신호 1 수신 블록의 코드는 다음과 같습니다 */. }
예를 들어, 다음은 OnTick() 함수 내에서 CIsNewBar 클래스를 사용하는 가능한 코드 변형입니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 틱 기능| //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //---- double iClose1[1],iClose2[1]; //---- 정적 변수 선언 static bool Recount1=true,Recount2=true; static CIsNewBar NB1,NB2; //+----------------------------------------------+ //| 거래 신호 결정하기 | //+----------------------------------------------+ if(NB1.IsNewBar(Symbol(),PERIOD_D1) || Recount1) // 새 막대가 있는지 확인 { Recount1=false; //---- 새로 나타난 데이터를 배열에 복사합니다. if(CopyClose(Symbol(),PERIOD_D1,1,1,iClose1)<=0) {Recount1=true; return;} /* 거래 신호 1 수신 블록의 코드는 다음과 같습니다 */. } if(NB2.IsNewBar(Symbol(),PERIOD_H4) || Recount2) // 새 막대가 있는지 확인 { Recount2=false; //---- 새로 나타난 데이터를 배열에 복사합니다. if(CopyClose(Symbol(),PERIOD_H4,1,1,iClose2)<=0) {Recount2=true; return;} /* 2 */ 거래 신호 수신 블록의 코드는 다음과 같습니다. }
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/768
코드 블록을 '바당 한 번만' 실행하려면 새 바가 도착했는지 여부를 확인하는 것이 중요합니다.