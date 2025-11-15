전문가가 새 막대가 도착하는 시점에 계산을 하는 데 필요한 클래스는 CIsNewBar입니다.



일반적으로 이러한 작업에는 클래스가 아닌 IsNewBar() 함수만 사용됩니다. 그러나 이러한 함수에는 정적 변수가 포함되어 있으므로 이 함수를 여러 번 호출할 수 없습니다. Expert Advisor 코드에서 이러한 함수를 여러 번 사용하려면 클래스의 멤버로 만드는 것이 훨씬 더 편리하며, 이 경우 IsNewBar.mqh 라이브러리의 도움으로 수행되었습니다.

라이브러리 코드 자체는 #include 지시문을 사용하여 전역 수준에서 파일 내용에 포함시켜야 합니다:

#include <IsNewBar.mqh>

그런 다음 OnTick() 블록에서 IsNewBar 클래스의 필요한 수의 변수를 선언해야 합니다:

static CIsNewBar NB1,NB2;

그런 다음 IsNewBar() 함수를 호출할 수 있습니다.

bool IsNewBar( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

함수를 호출할 수 있습니다:

if (NB1.IsNewBar( Symbol (), PERIOD_D1 )) { }

예를 들어, 다음은 OnTick() 함수 내에서 CIsNewBar 클래스를 사용하는 가능한 코드 변형입니다: