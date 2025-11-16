거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
i-Fractals-sig - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
4
실제 저자:
3172552 & KimIV
프랙탈에 의한 진입 신호 표시기.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.09. 24에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/770
Candle Analysis Report
이 스크립트는 트레이더가 특정 기간의 캔들 분포와 범위를 이해하는 데 도움이 되며, 이익실현 또는 손절매에 사용할 과거 값을 결정하는 등 트레이딩 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
코드 블록을 '바당 한 번만' 실행하려면 새 바가 도착했는지 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
트렌드 트리거 모드
추세의 강도와 방향을 나타내는 지표입니다.Fx10
세마포어 신호 지표는 5가지 기술 지표의 데이터를 기반으로 값을 형성합니다: LWMA, SMA, RSI, 스토캐스틱, MACD.